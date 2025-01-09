НАТО готовит танки для ВСУ

Североатлантический альянс готовит поставки для ВСУ основных боевых танков, рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече группы по поддержке Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По итогам первого в этом году заседания «Рамштайна» было подписано восемь дорожных карт, пояснили журналисты. Одна из них подразумевает поставку Киеву бронетехники.

«Я только что представил дорожную карту для нашей коалиции, это построение бронетанковых возможностей для Украины, очередных донатов. Все страны, участвующие в этой встрече, готовятся к очередным донатам для Украины», — отметил министр.

Косиняк-Камыш уточнил, что Варшава готовит очередную партию вооружения для Украины. Он уточнил, что Польша передает все, что может, но без ущерба для своей безопасности.

Ранее сообщалось, что Великобритания направит Украине 30 тысяч новых дронов в рамках международной коалиции по обеспечению ВСУ беспилотниками.