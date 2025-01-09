Названа сумма, которую США придется потратить в случае победы России на Украине

В случае победы России в конфликте на Украине Соединенным Штатам придется увеличить оборонные расходы более чем на $800 млрд до 2029 года. Это следует из доклада Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI), передает Bloomberg.

Эксперты AEI предполагают, что Украина потерпит поражение, если будет прекращена военная помощь США. В этом случае границы между Россией и НАТО могут значительно измениться, что увеличит угрозу со стороны Москвы для европейских стран, входящих в НАТО. Кроме того, победа России повлияет на позиции США в Азии, что также потребует дополнительных оборонных расходов.

С учетом этих факторов, Вашингтону понадобится $808 млрд для сдерживания, а при необходимости — и для отражения неядерной агрессии России за пределами Украины, подчеркивается в отчете. В результате, общий план расходов Пентагона до 2029 года увеличится с $4,4 трлн до $5,2 трлн, что предполагает дополнительные траты в объеме $165 млрд ежегодно.

С 2022 года конгресс уже выделил Пентагону $112 млрд на помощь Украине, большая часть которых расходуется на производство оружия внутри США. При этом, согласно данным исследования, эти траты составляют лишь приблизительно седьмую часть потенциальных дополнительных расходов в случае поражения Киева.