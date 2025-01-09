AEI: США придется потратить $808 млрд в случае победы РФ в конфликте на Украине

В случае победы России в конфликте на Украине Соединенным Штатам придется увеличить оборонные расходы более чем на $800 млрд до 2029 года. Это следует из доклада Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI), передает Bloomberg.

Названа сумма, которую США придется потратить в случае победы России на Украине
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Эксперты AEI предполагают, что Украина потерпит поражение, если будет прекращена военная помощь США. В этом случае границы между Россией и НАТО могут значительно измениться, что увеличит угрозу со стороны Москвы для европейских стран, входящих в НАТО. Кроме того, победа России повлияет на позиции США в Азии, что также потребует дополнительных оборонных расходов.

С учетом этих факторов, Вашингтону понадобится $808 млрд для сдерживания, а при необходимости — и для отражения неядерной агрессии России за пределами Украины, подчеркивается в отчете. В результате, общий план расходов Пентагона до 2029 года увеличится с $4,4 трлн до $5,2 трлн, что предполагает дополнительные траты в объеме $165 млрд ежегодно.

С 2022 года конгресс уже выделил Пентагону $112 млрд на помощь Украине, большая часть которых расходуется на производство оружия внутри США. При этом, согласно данным исследования, эти траты составляют лишь приблизительно седьмую часть потенциальных дополнительных расходов в случае поражения Киева.

«Анализ затрат для США в случае противостояния с победившей Россией, что может произойти после прекращения поддержки Украины, показывает, что помощь Киеву — это выгодное вложение для Америки», — завершают свои выводы аналитики AEI.
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