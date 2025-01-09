Польское издание Myśl Polska считает, что Россия может занять всю территорию Украины.

— Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину, — говорится в материале.

Автор статьи утверждает, что РФ начала военные действия на Украине не как инициатор конфликта, а в целях защиты собственной безопасности, реагируя на деятельность ЦРУ и подготовку украинской армии инструкторами НАТО, передает издание.

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик объяснил, почему Запад проигрывает главе РФ Владимиру Путину на Украине.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что по итогам СВО Киев проиграет больше остальных, а Соединенные Штаты и Китай окажутся в выигрыше. Также сербский лидер заявил о недостаточных вложениях Европы в победу Украины, поэтому он указал на более рациональный подход для урегулирования конфликта.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в соцсети заявил о готовности страны принять у себя переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава кабмина отметил, что Братислава в любом виде приветствует запуск переговорного процесса касательно украинского кризиса.