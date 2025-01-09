Власти США признают, что поставки вооружений не смогли переломить ситуацию в зоне спецоперации в пользу Киева. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

По словам собеседника, баллистические ракеты ATACMS, истребители F-16 и танки Abrams не привели к «значительным успехам» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Чиновник также добавил, что большая часть обещанного оружия уже была передана.

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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Вооружения передадут в рамках президентских полномочий со складов Пентагона.