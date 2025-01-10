В Минобороны Украины анонсировали военный план Киева на 2025 год

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров анонсировал военный план Киева на 2025 год. Его слова приводит официальный Telegram-канал оборонного ведомства.

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Сообщается, что главными приоритетами Киева на предстоящий год являются стабилизация линии фронта и укрепление обороноспособности Украины. Кроме того, Умеров среди приоритетов выделил «усиление защиты неба и морских путей».

Последним пунктом глава Минобороны Украины назвал асимметричный ответ на действия России в достижении «преимущества через масштаб». Подробности этого пункта не называются.

Ранее Рустем Умеров встретился с министром США Ллойдом Остином перед переговорами в формате «Рамштайн». «Провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, во время которой обсудили подготовку к заседанию и ключевые направления сотрудничества», — заявил он.