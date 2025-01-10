Пентагон: США не создают новую военную базу на севере Сирии

Американские военные не создают новую базу в северной части Сирии и не планируют вести патрулирование совместно с курдскими формированиями. С таким утверждением выступила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"США не создают каких-либо баз или постоянных структур в районе Кобани", - сказала она. Телеканал Al Hadath на прошлой неделе сообщил со ссылкой на источники в курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), что новая военная база США и западной коалиции в Сирии создается на восточном берегу Евфрата в районе города Айн-эль-Араб (Кобани).

Сингх также попросили прокомментировать сообщения, согласно которым американские и французские военные могут быть переброшены в северную часть Сирии для "снижения напряженности между СДС и поддерживаемыми Турцией формированиями".

"Я не осведомлена о каких-либо совместных патрулях силами США, Франции и СДС, если вы имеете в виду это. Я не знаю ни о чем подобном, - ответила представитель Пентагона. - Наше присутствие в Сирии сохраняется в восточной части страны. Мы сотрудничаем с СДС. Вы, безусловно, знаете, что наша давняя миссия по нанесению поражения ИГ (террористической группировке "Исламское государство", запрещенной в России - прим. ТАСС) продолжается. Но я не думаю, что в этих сообщениях есть и доля правды".

Сингх заверила, что США не планируют менять численность своих сил в Сирии.

19 декабря 2024 года командующий СДС Мазлюм Абди предложил создать демилитаризованную зону в Айн-эль-Арабе (Кобани), чтобы предупредить вторжение туда турецких войск. При этом он отметил, что эта пограничная с Турцией местность будет находиться под контролем американских военных.

В руках курдских сил находятся 25% территории Сирии, ополченцы СДС ведут сейчас бои с поддерживаемой Турцией "Сирийской свободной армией" в районах Манбидж и Айн-эль-Араб (Кобани). 7 января глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что не исключает возможность проведения военной операции против действующих в Сирии курдских вооруженных формирований, если они не сложат оружие.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабинета министров переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.