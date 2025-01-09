Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили или повредили свыше 76 культурных учреждений в Курской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра культуры региона Роберт Григорьян, его цитирует ТАСС.

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«76 зданий, которые разрушены либо пострадали. Ущерб мы еще не подсчитывали, сначала нужно обследовать помещения. Среди поврежденных зданий есть объекты культурного наследия, например, Глушковская детская школа искусств и филиал Краеведческого музея, которые находились в одном здании», — сообщил он.

Кроме того, серьезные повреждения получил Дом культуры Суджанского района в Судже, а также Дом культуры в Коренево. После обстрела ВСУ разрушен Дом культуры в Рыльске.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа 2024 года, в регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции. В Кремле в декабре заявляли, что ситуация в приграничном российском регионе близка к развязке.