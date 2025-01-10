Семь дронов сбили над Черным морем, Белгородской и Курской областями

Над Чёрным морем сбиты украинские беспилотники, также дроны уничтожены над Белгородской и Курской областями, сообщило Министерство обороны России.

«С 20:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении министерства.

Так, четыре дрона сбиты над акваторией Чёрного моря, два — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области.

10 января Министерство обороны опубликовало видео уничтожения БМП Bradley ВСУ в Курской области российским дроном на оптоволокне.