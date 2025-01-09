В российском городе раздались взрывы

В городе Славянск-на-Кубани прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

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Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что взрывы произошли в четверг, 9 января, около 1:30.

«Сначала очевидцы слышали два-три громких звука, а после небольшого перерыва они начались с большей силой», — говорится в сообщении.

Жители российского города сообщили о серии громких взрывов

По данным Shot, всего прозвучало от четырех до одиннадцати взрывов. На окраине города были видны яркие вспышки в небе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее взрывы произошли в Энгельсе Саратовской области. Город подвергся атаке беспилотников.