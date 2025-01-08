В Пентагоне заявили о неготовности России сдаться на Украине

Соединенные Штаты Америки учитывают, что президент России Владимир Путин не собирается сдаваться в украинском конфликте, поэтому Вашингтон планирует продолжать поддержку Украины в 2025 и 2026 годах.

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Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет РИА Новости.

«По нашим расчетам, Путин не из тех, кто сдается в том, в чем ему не нужно сдаваться», — сказал он.

По его словам, в этой связи Вашингтон намерен продолжать оказывать Украине всестороннюю военную поддержку. Он отметил, что Пентагон планирует заключение новых контрактов о поставке оружия Киеву в 2025 и 2026 годах.

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8 января представитель Пентагона заявил, что США планируют объявить «очень значительный» пакет военной помощи Украине по программе закупок новых вооружений. Он подчеркнул, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получили от 10% до 20% всей объявленной Вашингтоном помощи.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации президента Джо Байдена. Чиновник подчеркнул, что США предпримут любые меры для того, чтобы Киев был готов либо продолжать боевые действия в течение текущего года, либо вести переговоры с Москвой с позиции силы.