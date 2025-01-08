На Украине задержали командира скандальной роты, которую обучали во Франции

Самовольно оставивший военную часть командир одной из рот 155-й бригады имени Анны Киевской Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи бойцы проходили обучение у инструкторов во Франции и массово дезертировали, был задержан на Украине.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) в Telegram-канале.

«<...> (Он. — «Газета.Ru») не только сам самовольно оставил место несения службы, но и подстрекал на это своих подчиненных», — говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что подозреваемый в конце прошлого года не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другого подразделения. Однако, как было установлено в ходе следствия, обвиняемый отдал другой приказ своим подчиненным — бежать без оружия, после чего и сам самовольно покинул место несения службы.

В публикации также отмечается, что командир роты был задержан 8 января в Ровненской области Украины. В ГБР уточнили, что задержанного доставили в Киев, ему вменяется обвинение по статье «Самовольное оставление места несения службы и отказ выполнять приказ».

По этому обвинению командиру грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога.

До этого министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню рассказал, что французские власти подтвердили информацию о 55 членах украинской бригады «Анна Киевская», которые дезертировали во время их подготовки на территории страны. По словам главы французского оборонного ведомства, распространенные украинскими журналистами данные о количестве дезертиров не были подтверждены.

Лекорню среди прочего добавил, что подготовленная французским командованием бригада фактически не участвует в зоне спецоперации.

Позднее командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый пояснил, что падение боевого духа солдат и командования, а также недостаточное оснащение стали причинами дезертирства в бригаде имени Анны Киевской.