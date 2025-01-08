В Пентагоне раскрыли детали обучения украинских пилотов F-16

Украинские пилоты проходят обучение управлению истребителями F-16 в Румынии, Дании, Канаде, Франции и Великобритании. Детали обучения летчиков раскрыл высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга.

Он добавил, что в среднем тренировочный цикл для обучения пилотированию F-16 составляет от двух до трех лет.

Пентагон: Байден не успеет выделить Киеву $2 млрд военной помощи

Представитель американского Минобороны отметил, что в общей сложности Киеву обещано 79 истребителей, которые должны передать Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды.