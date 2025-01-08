Пентагон: Байден не успеет выделить Киеву $2 млрд военной помощи

Администрация президента США Джо Байдена не сможет выделить военную помощь Украине в размере более 2 миллиардов долларов, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Чиновники рассчитывают на продолжение поставок в период президентства Трампа, добавила она.

По словам представителя Пентагона, США круглосуточно работают над отправкой помощи Киеву, в том числе в праздники и выходные, чтобы успеть отправить Киеву как можно больше до инаугурации Трампа 20 января.

Вашингтон в ближайшее время объявит о поставке Киеву очередного пакета военной помощи объемом $500 млн, сообщило агентство Associated Press. Предполагается, что это заявление совпадет по времени со встречей группы по поддержке Украины в Рамштайне 9 января.

В Германию в последний раз в своей должности приедет министр обороны США Ллойд Остин. Участники собираются утвердить план помощи Украине до 2027 года.

Ранее в Пентагоне сообщали, что общая средств, выделенных Конгрессом США с февраля 2022 года на военную помощь Украине, превысила $182 млрд.