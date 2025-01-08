В США рассказали об уязвимости Великобритании после удара Орешника

Испытание Орешника показало уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам.

Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Уязвимость Великобритании к ударам баллистических ракет подчеркнул ноябрьский удар российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности “Орешник” по украинской цели», — указано в материале.

Союзники Великобритании по НАТО уже ранее высказывали озабоченность из-за нынешнего состояния систем противоракетной обороны страны, уточняют авторы публикации. Кроме того, и президент России Владимир Путин говорил о невозможности отразить удары «Орешника».