В Минобороны России заявили, что общие потери ВСУ в Курской области превысили 50 тыс. военнослужащих.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 120 военнослужащих», — говорится в заявлении.

Также было уничтожено множество боевой техники противника, в частности, за всё время было ликвидировано 294 танка ВСУ.

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Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли более 290 военных за сутки на Курском направлении.