ВСУ назвали используемой для терактов армией наемников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже превратились в армию наемников, которых используют для организации терактов.

ВСУ назвали используемой для терактов армией наемников
© РИА Новости

Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сегодня ВСУ фактически трансформировались в армию наемников, которых западные спецслужбы используют для проведения террористических операций далеко за пределами постукраинского пространства», — назвал он изменения, произошедшие в украинской армии.

Так Владимир Рогов прокомментировал сообщения о задержании украинских наемников на территории Венесуэлы. По словам президента страны Николаса Мадуро, они готовили террористические акции. При этом приезд задержанных в Венесуэлу мог быть согласован украинским руководством, считает Рогов.

Ранее Владимир Рогов рассказал о полуокружении частей ВСУ под Курахово. При этом российские войска после взятия этого города развивают наступление к западным границам Донецкой народной республики.

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