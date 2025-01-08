По порту Бердянска нанесен ракетный удар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались устроить экологическую катастрофу в Азовском море, прицельно атаковав управляемой ракетой пустую емкость от нефтепродуктов в Бердянском порту. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта. Удар был прицельный в одну из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью создать экологическую катастрофу в Азовском море", - написал он в своем Telegram-канале