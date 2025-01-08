Эрдоган планирует провести военную операцию в Сирии

Турция может провести военную операцию с нынешними сирийскими властями против активизировавшихся курдских отрядов в Сирии. Как сообщает газета Hürriyet, такой посыл содержится в речах турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что ни Анкара, ни новое правительство Сирии не желают присутствия «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и близких к ним курдских отрядов самообороны в Сирии (YPG) на своих территориях. В своей речи после первого в этом году заседания кабмина Эрдоган заявил, что в Анкаре «не согласны с распадом Сирии и ухудшением ее унитарной структуры». При необходимости турецкие войска могут «прийти внезапно однажды ночью».

По мнению авторов, адресатом послания были страны Запада, которые пытаются защитить курдские организации. Эрдоган предупредил их, что если РПК-YPG не сложат оружие, то масштабная военная операция станет неизбежной.

Новые власти Сирии потребовали от курдов сложить оружие

Кроме того, об этом же заявлял министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В эфире CNN Turk он отметил, что если то, что «ожидается в отношении YPG», не будет сделано, то Анкаре придется решиться на военную операцию.

Hürriyet также напомнила, что новые сигналы в этой сфере продолжают поступать от избранного президента США Дональда Трампа. Еще в ноябре он говорил, что сохранение контроля над сирийской нефтью должно быть главной целью Вашингтона.