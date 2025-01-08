Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков, значительные потери понесены в зоне спецоперации и Курской области, следует из предоставленных Минобороны России данных.

За первую неделю 2025 года украинские вооруженные силы понесли значительные потери. В период с 1 по 7 января в зоне спецоперации погибло до 9,7 тыс. военнослужащих ВСУ. В Курской области в боях было убито около 2975 украинских военных, передает РИА «Новости».

Танковые потери составили 46 единиц. В зоне спецоперации уничтожено 17 танков, среди которых пять Leopard немецкого производства. В районе Курской области российские силы ликвидировали 29 танков противника.

Кроме сухопутной техники, украинская авиация также понесла потери. 2 января средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27. 5 января истребительная авиация ВКС России уничтожила МиГ-29 воздушных сил Украины.

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За последние несколько дней ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка. Также ВСУ понесли значительные потери, потеряв до 1420 военнослужащих, бронетехнику и артиллерийские установки в ДНР и Харьковской области. Накануне российское военное ведомство отчиталось об уничтожении более 1 635 украинских военнослужащих, а также большого количества западной техники.

При этом российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса. Также российские войска освободили Новотроицкое в ДНР, освободили Гигант в ДНР и освободили Новый Труд в ДНР. Кроме того, российские силовики сообщили о зачистке Дзержинска от ВСУ.