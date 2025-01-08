Российское ПВО уничтожило 32 беспилотника ВСУ ночью над Россией

Российские средства противовоздушной обороны ночью уничтожили 32 беспилотника Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. Об этом в среду, 8 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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— 11 БПЛА уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре — над территориями Курской и Ростовской областей, по три — над территориями Белгородской и Брянской областей, два — над территорией Краснодарского края, — написали в Telegram-канале Минобороны.

Уточняется, что еще один украинский беспилотник уничтожили над территорией Волгоградской области и еще четыре — над акваторией Азовского моря.

До этого сообщалось, что пять украинских БПЛА были ликвидированы за ночь с 7 января на 8 января в Ростовской области. По данным оперативных служб, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет.

8 января обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в городе Энгельсе Саратовской области. На месте происшествия работали пожарные расчеты и экстренные службы.