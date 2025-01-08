Члены партии Шольца перепутали немецкую подлодку с российской

Два представителя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, спутали немецкую подлодку класса U212CD с российской субмариной проекта 636 "Варшавянка". Об этом пишет газета Bild.

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"В аккаунтах в социальных сетях ведущего кандидата 33-летней Кристины Шуберт и депутата бундестага Кристиана Клинка партия перепутала российскую подводную лодку с подлодкой ВМС Германии!", – указано в сообщении.

Политики из города Киль разместили в соцсетях пост с подписью о том, что решение Бундестага о выделении денег на подлодки укрепляет безопасность и промышленную площадку города. Однако в качестве иллюстрации к посту они использовали российскую подлодку.

Оба политика выразили сожаление после того, как ошибка была замечена и заявили, что недостаточно тщательно проверяли то, что собиралась опубликовать его команда.

Ранее стало известно, что подводные лодки ВМС Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией "Транзас". ФРГ и российская компания начали сотрудничать еще в 2005 году. Тогда при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ Германии оборудовали навигационными системами, произведенными российской компанией. Позже Германия снова обратилась к "Транзас" и установила систему Navi-Sailor 4000 на немецких подводных лодках U 35 и U 36.