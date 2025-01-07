Столкновение вооруженных сил России и НАТО в Арктике закончится не в пользу Североатлантического альянса. Такой прогноз опубликовало издание The Sun.

В частности, оно процитировало старшего научного сотрудника по вопросам обороны и безопасностиМинну Оландер, которая обратила внимание на подготовку Финляндии к полномасштабной войне с Россией. И хотя тысячи солдат НАТО участвовали в учениях, которые проводились в арктическом регионе, Оландер не считает, что они готовы к реальному конфликту. Иными словами, военнослужащим альянса просто не выжить в суровых условиях здешних мест. Даже армия США не обладает навыками, необходимыми для проведения соответствующих экспедиционных операций.

В США раскрыли, какое оружие ВС РФ сделало ВСУ уязвимыми

В конце минувшего года начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов заявил о том, что в Арктике усиливаются присутствие и деструктивная деятельность США, что ведет к усилению напряженности и повышает вероятность конфликта.