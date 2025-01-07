В США раскрыли, какое оружие ВС РФ сделало ВСУ уязвимыми

Украинская армия оказалась под угрозой вследствие использования российскими войсками ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщает газета Military Watch Magazine.

«Баллистические ракетные комплексы „Искандер-М“ с большим успехом применялись против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года. Они выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ», — сообщает Military Watch Magazine.

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Ранее, 3 января 2025 года, ракета типа «Искандер-М» была использована для удара по территории возле села Юнаковка в Сумской области, сообщает telegram-канал «Военкоры Русской весны». Этот удар привел к гибели свыше 200 украинских военнослужащих и разрушению бронетехники, передает «Ридус».