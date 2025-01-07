Украинский БПЛА красиво сбили из ЗУ-23 и сняли это на видео

Опубликовано видео эффектной работы зенитной установки ЗУ-23-2 по перехвату украинского беспилотника самолетного типа.

"Великолепная работа! Используют ЗУ по-разному: можно низколетящие дроны сбивать, а можно и по пехоте. Советское оружие все такое же безотказное и страшно красивое", - написал канал "Воевода вещает".

Спаренная зенитная установка ЗУ-23-2 была принята на вооружение в 1960 году. 23 в названии означает калибр автоматической пушки, 2 - количество орудий в установке.

Разработанная специально для ЗУ пушка 2А14 получилась не только скорострельной (тысяча выстрелов в минуту), но и легкой. Вес орудия всего 70 килограммов, суммарная скорострельность 2000 выстрелов в минуту.

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Создавалась установка для работы по низколетящим воздушным целям (ПЗРК тогда еще не было), но вскоре выяснилось, что она эффективна и в борьбе с пехотой на легкой бронетехнике. Во время войны в Нигерии 2015-2018 годов боевики при помощи установленных на джипах ЗУ-23 уничтожали даже танки Vickers правительственных войск.

ЗУ-23-2 выпускали в Советском Союзе, Болгарии, Китае и Польше. В России производство установок остановлено, но модернизируются существующие. Кроме того, ведется выпуск новых стволов.