Основная часть проиранских сил покинула Сирию

Значительная часть проиранских сил покинула Сирию после падения правительства Башара Асада, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США, Европы и арабских стран. Как отмечает газета, вывод этих сил нанес удар по стратегии Тегерана по распространению своего влияния на Ближнем Востоке.

В ночь на 8 декабря 2024 года вооруженная оппозиция вошла в Дамаск. Россия решила предоставить политическое убежище Асаду и его семье. В МИД РФ сообщали, что в результате переговоров Асада с оппозицией он решил оставить президентский пост и покинул страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Оппозиция Сирии поручила Мухаммеду аль-Баширу сформировать новое правительство для переходного этапа. СМИ сообщали, что аль-Башир «имеет контакты с Турцией».

Вывод проиранских сил ознаменовал собой крах многолетних усилий, в рамках которых Сирия оставалась центром в широкой региональной стратегии Ирана по ведению прокси-войны против США и Израиля, отмечает WSJ. Вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, участвовали в боевых действиях против американских и израильских сил, подчеркивает газета.