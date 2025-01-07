Пленный украинский военнослужащий Николай Поцелуйко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) включило его в специально сформированную группу пожилых и неопытных военнослужащих и отправило на заведомо невыполнимое задание. Его слова передает РИА Новости.

Мужчина заявил, что находился на службе с марта 2022 года, его распределили в медицинское подразделение на должность водителя. Он занимался уборкой, косил траву, рубил дрова и доставлял еду в больницу. При этом его группа состояла из пожилых военнослужащих.

«Два года служил, но меня так и не отправили на подготовку. Просто пришел ротный и сказал, чтобы собирался. Типа мы лучшие, самые старшие. Пообещал нам, что три дня будем охранниками в каком-то безопасном месте», — рассказал Поцелуйко.

По его словам, на утро второго дня позицию обстреляли, одного человека ранило. Военнослужащие запросили эвакуацию, но в итоге командование заявило им, что просто заберет раненых и пришлет им еще двоих военных.

Ранее стало известно, что российские бойцы специальной военной операции (СВО) оставили послание для украинских военных на запорожском фронте.