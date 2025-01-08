Меркурис: ВСУ нужно отступать из Курской области, пока позволяет погода

Британский военный аналитик Александр Меркурис призвал Вооруженные силы Украины начать отвод войск из Курской области, пока это еще возможно. Об этом он заявил в эфире своего видеоблога. Меркурис обосновал свою позицию тем, что сейчас сложились благоприятные погодные условия для отступления. Аналитик отметил, что твердая почва и пасмурная погода благоприятствуют отводу войск.

Меркурис: ВСУ нужно отступать из Курской области, пока позволяет погода
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"Лучшее, что могут сделать украинцы, это начать организовывать отступление сейчас, когда погодные условия достаточно хорошие, когда земля твердая, а небо пасмурное", — считает он. Меркурис подчеркнул необходимость принятия решения о выводе войск до того, как пути отхода будут перекрыты.
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Александр Меркурис
Украина