ТАСС: командование ВСУ планировало занять Большое Солдатское в Курской области

Украинские генералы ставили задачу своим подчиненным захватить расположенное в Курской области село Большое Солдатское. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

Украинское командование приказало захватить Большое Солдатское в Курской области
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По словам собеседника агентства, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) потребовало занять село. Но бойцы российской группировки «Север» нанесли противнику мощное огневое поражение и тем самым сорвали его атаку. Это подтверждается допросами взятых украинских солдат.

ТАСС: в Курской области сдалось в плен большое число солдат ВСУ

7 января сообщалось, что в Курской области сдалось в плен значительное количество украинских военных.

В тот же день подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что контратака ВСУ в Курской области нацелена на привлечение внимания к Украине.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

Ранее в Курск прибыл замминистра обороны РФ Евкуров.

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