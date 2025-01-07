КНДР испытала новую гиперзвуковую баллистическую ракету

Главное управление ракетостроения КНДР провело успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней и высокой дальности. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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«Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытательным запуском новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции в формате видеосвязи», — говорится в сообщении агентства.

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Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Также данный запуск также зафиксировала береговая охрана Японии.