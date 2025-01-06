Министерство обороны Франции подтвердило, что «десятки» проходивших обучение на базах республики украинских солдат дезертировали в ходе учебного процесса и после него. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, французские инструкторы 14 ноября 2024 года завершили обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская».

В ведомстве заметили, что военнослужащие во время обучения проживали во французских казармах и имели право выходить за территорию части.

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«Дезертирство во Франции не криминал. Если кто-то дезертировал, французский прокурор не имел полномочий арестовывать этого человека, а право, предоставленное украинским властям на французской земле, является всего лишь дисциплинарным правом», — разъяснили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что 1,7 тысячи солдат 155-й бригады ВСУ, обученной во Франции, дезертировали вскоре после отправки на фронт.