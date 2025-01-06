Хуситы нанесли удар по авианосцу USS Harry Truman в Красном море

Боевики йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) осуществили массированную атаку на авианосец США USS Harry Truman в северной части Красного моря. Об этом пишет телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на пресс-службу движения.

© U.S. Navy photo

Хуситы пояснили, что удар был нанесен с использованием двух крылатых ракет и четырех беспилотников.

По их словам, атака была превентивной — ее предприняли в тот момент, когда ВС США готовились нанести крупномасштабный авиаудар по Йемену.

Кроме того, были нанесены удары по израильскому военному объекту в Яффе с использованием двух беспилотников и по объекту в Ашкелоне с применением одного дрона, уточнили в «Ансар Алла».

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Израилю

Представители движения отметили, что продолжат операции до тех пор, пока агрессия в Газе не прекратится и осада не будет снята.