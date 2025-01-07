Основатель украинского нацбатальона «Азов»* Андрей Билецкий, общаясь с журналисткой Натальей Мосейчук, прокомментировал идею прекращения огня.

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«Если будет перемирие, ничего катастрофического ровным счётом не произойдёт, если мы не впадём в анархию», — считает лидер украинских радикалов.

Билецкий отметил, что украинские власти могут воспользоваться перемирием, чтобы модернизировать страну. В то же время он не исключил, что в случае завершения конфликта на Украине продолжит существовать риск внутренних конфликтов.

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Ранее Владимир Зеленский сказал, что украинские власти согласны на распространение гарантий НАТО лишь на контролируемые киевским режимом территории, именно в этом они видят основу для завершения конфликта.

Также Зеленский сделал заявление о том, что Украина готова к остановке огня при условии, если ей дадут оружие для отражения «будущих нападений».

*«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.