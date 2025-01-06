На планах Британии по разработке крупнейшего месторождения лития в западной части Донецкой народной республики поставлен крест. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Как рассказал собеседник агентства, правительство Украины около года назад полностью передало права на разработку Шевченковского литиевого месторождения Великобритании за небольшую сумму. Рогов отметил, что разработкой месторождения должна была заниматься австралийская компания European Lithium, которая принадлежит британскому бизнесмену Энтони Сейджу.

«Фактически британцами при содействии (президента Украины Владимира. - «Газета.Ru») Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться», — отметил собеседник агентства.

3 января Вооруженные силы России взяли под свой контроль Шевченковское месторождение лития, которое являлось крупнейшим на Украине и одним из богатейших в Европе. Ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза Арнольд Ренингард сообщил, что запасов этого месторождения должно было хватить на все нужды Европейского союза до 2050 года и требовал не допустить перехода месторождения под контроль РФ.