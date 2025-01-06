Боец ВС РФ штурмовал Курахово с раненым сослуживцем на плечах

Боец российской армии штурмовал опорный пункт Вооруженных сил Украины под Курахово с раненым сослуживцем на плечах. Кадры с дрона, на которых запечатлен героизм солдата, в понедельник, 6 января, показали в Telegram-канале Zvezdanews.

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Группировка войск «Юг» противостояла элитным подразделениям врага. Штурмовик Пелей не только оказал помощь раненому товарищу, но и продолжил сражение с украинскими боевиками. В результате его группа успешно прошла назначенный участок без потерь, говорится в публикации.

Утром того же дня российская армия полностью освободила Курахово. Отмечается, что командование ВСУ превратило город в сильную укрепленную зону. Для его обороны было сосредоточено более 15 тысяч военнослужащих.

2 января появились сообщения, что войска ВС РФ почти полностью расчистили от украинских военных территорию к югу от Курахова — местность, расположенную на рубеже Успеновки до села Янтарного и его окрестностей, которая до этого была в огневом мешке.

Ранее, 1 января, российские войска атаковали энергетический объект, который обеспечивал работу предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине. Также армия России нанесла удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, местам сборки беспилотных катеров, местам сосредоточения живой силы и военной техники противника в 142 регионах.