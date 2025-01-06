Белоусов отметил мужество и героизм освобождавших Курахово бойцов ВС РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, которые проявили мужество и героизм при освобождении населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

Поздравление публикует Telegram-канал Минобороны РФ.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на Кураховском направлении, улучшаете положение наших войск и являетесь примером мужества и стойкости при выполнении боевых задач», — заявил глава оборонного ведомства.

Белоусов добавил, что решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение Южной группировки войск.

В поздравительной телеграмме отмечается, что всего за проявленное мужество и героизм более 5,5 тысячи военнослужащих были удостоены государственных и ведомственных наград.

Белоусов среди прочего выразил благодарность военнослужащим 5-й и 110-й отдельных мотострелковых бригад за верность воинскому долгу, Отечеству и присяге.

В заключение глава российского оборонного ведомства выразил уверенность, что бойцы ВС РФ продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

6 января Минобороны России сообщило, что российские военные взяли город Курахово в ДНР под полный контроль. Активные бои за него продолжались последние два месяца. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что теперь «российские войска вышли на оперативный простор», и темпы освобождения Донецкой народной республики вырастут.