Кадыров опубликовал видео уничтожения украинского танка Т-64

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео уничтожения среднего танка Т-64, стоящего на вооружении у украинской армии. Соответствующий ролик он опубликовал в Telegram.

По словам Кадырова, отряд «Оптима» спецназа «Ахмат» поразил бронированную боевую машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) на суджанском направлении.