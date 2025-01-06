Новые власти Сирии потребовали от курдов сложить оружие

Новые власти Сирии провели переговоры с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК) и потребовали сложить оружие. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники.

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По данным издания, PПK хочет получить дивизию или корпус в армии Сирии в обмен на отказ от оружия и якобы предложила разделить нефтяные месторождения на севере арабской республики 50 на 50.

Новые власти Сирии даже не стали обсуждать этот вопрос, поставив РПК условие безоговорочно сложить оружие.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил курдских боевиков в Сирии перед выбором. Он заявил, что курдские боевики в Сирии либо сложат оружие, либо будут похоронены. Он добавил, что часть сирийских беженцев, которых принимает Турция, начинает возвращаться.