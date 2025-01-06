Российские войска освободили населенный пункт Даченское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Согласно новой сводке, взять под контроль Даченское удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Срибного, Андреевки, Нововасилевки, Украинки, Новоалександровки и Шевченко. Потери противника — до 535 военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты и иная техника.

Российские войска полностью освободили Курахово

Ранее Минобороны РФ заявило о полном освобождении Курахово — наиболее крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса. В ведомстве отмечали, что за 10 лет Киев превратил его в мощный укрепрайон с развитой сетью огневых точек и подземных коммуникаций. Освободить город удалось подразделениям «Южной» группировки войск, которые провели решительно наступление.