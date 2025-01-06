В Минске анонсированы учения Союзного государства

С целью дальнейшего повышения оборонного потенциала Союзного государства в наступившем году военные Беларуси и России проведут совместные учения "Запад-2025", заявил министр обороны РБ Виктор Хренин, выступая накануне вечером в эфире национального телеканала.

Отметив, что Беларусь "четко соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности", военачальник подтвердил, что республика будет принимать участие во всех предстоящих учениях, тренировках, которые будут проходить на территории стран ОДКБ. При этом министр дал понять, что предстоящие совместные стратегические учения станут главным мероприятием в подготовке ВС в 2025 году.

Кстати, по итогам осенней коллеги оборонных ведомств СГ, напоминают аналитики, был также определен очередной план двухстороннего сотрудничества республики и РФ в военной сфере, которым предусмотрено более 160 совместных мероприятий.

Что же касается учения "Запад", то они в последний раз проводились четыре года назад на девяти полигонах в России и на пяти - в Беларуси. К учениям тогда были привлечены более тысячи единиц военной техники, включая танки и артиллерийские установки, РСЗО, самолеты и корабли.

По словам главы Минобороны России Андрея Белоусова, на предстоящих учениях "Запад-2025" будут учтены современные угрозы для Москвы и Минска, а также складывающаяся обстановка, включая ситуацию в зоне спецоперации на Украине.