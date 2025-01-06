В Эстонии отказали России и Украине в доминировании в Черном море

Командующий ВМС Эстонии Иво Вярка заявил, что в традиционном понимании конфликта ни у России, ни у Украины нет доминирования в Черном море. Его слова приводит ERR.

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По его словам, на сегодняшний день все Черное море можно считать «спорной морской акваторией», где Москва и Киев имеют «определенную степень свободы действий».

«И эта свобода действий, очевидно, больше у побережья. Где обе стороны имеют собственные средства противовоздушной обороны, морские мины, поддержку с стороны разных систем вооружения с берега», — сказал Вярка.

В ночь на 31 декабря российские системы ПВО сбили два украинских дрона над акваторией Черного моря.

Также сообщалось о попытках ВСУ нанести удары по Севастополю. В акватории Черного моря был уничтожен один безэкипажный катер, над морем ликвидировали несколько воздушных целей.

НАТО планирует увеличить присутствие в Балтийском море

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».