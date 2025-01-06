В пригороде города Кировоград (украинское название Кропивницкий) нанесли удар, предположительно, по аэродрому ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, прилет зафиксировали в 01:20 мск. Как сообщили его источники, ориентировочно снаряд попал в военный аэродром Канатово. По словам Лебедева, в последнее время авиация ВСУ поднимает в воздух до 20 самолетов одновременно и обстреливает западными дальнобойными ракетами территорию РФ.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что Украина планирует предпринять «кровавую провокацию» в отношении России, рассматриваются несколько дат.

Он утверждает, что провокацию могут предпринять как в канун заседания контактной группы по поддержке Украины, которое состоится 7 января на военной базе «Рамштайн» в ФРГ, так и в канун инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, 20 января.