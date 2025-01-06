В результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области Украины были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным Лебедева, удары произошли в час ночи. Также в Смеле расположена значительная железнодорожная развязка, через которую проходят составы с военным грузом, что, по его мнению, может быть одной из причин удара.

Помимо этого, удар был нанесен по военному аэродрому Канатово в пригороде Кировограда. Лебедев уточнил, что прилет произошел в 1.20 ночи в восточной части города.

Также сообщается об ударе по городу Гайсин в Винницкой области. По словам Лебедева, удар пришелся на вертолетную площадку на окраине города в районе кладбища.

Помимо прочего, удар был нанесен по району Гайок в городе Белая Церковь Киевской области, где находятся цеха сборки БПЛА ВСУ и аэродром. Лебедев отметил, что удар произошел в 1.45, и указал на наличие там крупных цехов и складских помещений, где, по его словам, «нагло собирали БПЛА».

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