В Индии в ближайшее время обсудят покупку у Франции истребителей

Комитет по безопасности кабинета министров Индии планирует в ближайшие недели рассмотреть предложение о покупке у Франции 26 истребителей корабельного базирования Rafale Marine и совместной постройке трех подводных лодок класса Scorpene. Об этом сообщает издание Hindu.

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Отмечается, что сумма сделки составляет более десяти миллиардов долларов.

«Ожидается, что эти две сделки будут представлены на рассмотрение комитета по безопасности при кабинете министров для утверждения в ближайшие пару недель», — сказали источники издания.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует в феврале с визитом посетить Париж.

В декабре американский Госдепартамент одобрил продажу Индии оборудования для вертолетов на сумму свыше $1 млрд. В документе говорится, что индийские власти ранее намеревались приобрести у Вашингтона системы связи, боеприпасы, различные запчасти и иное оборудование для вертолетов.