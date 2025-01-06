Стали известны подробности запуска КНДР новой ракеты

Баллистическая ракета, запущенная КНДР на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул, пролетела 1100 км и упала в Японском море. Как сообщает агентство Yonhap, об этом заявили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Японское агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны заявило, что северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Премьер-министр Сигэру Исиба поручил соответствующим министерствам и ведомствам собрать информацию об испытаниях КНДР для уведомления жителей о возможных угрозах.

Как сообщает ТАСС, министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель на пресс-конференции по итогам переговоров с Блинкеном заявил, что Сеул и Вашингтон осуждают северокорейские действия.

Напомним, что ракету запустили из района Пхеньяна в сторону Японского моря в 6:00 мск. Южнокорейские военные считают, что она может относиться к баллистическим ракетам средней дальности. Инцидент произошел на фоне визита Блинкена, который провел переговоры с Чо Тхэ Елем и исполняющим обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Моком.

Этот пуск стал первым КНДР в этом году. В предыдущий раз Пхеньян запускал баллистическую ракету 5 ноября 2024 года.