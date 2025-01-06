Пленный наемник рассказал о жизни в квартирах граждан в Донбассе

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), живут в квартирах мирных граждан на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе. Об этом рассказал РИА Новости пленный наемник из Польши.

Пленный наемник рассказал о жизни в квартирах граждан в Донбассе
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По его словам, иностранцев размещали в частных квартирах, брошенных украинцами.

«Потому что там еще остались вещи, было видно, что там, например, жила женщина, мужчина, осталась какая-то одежда», — поделился он.

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При этом собеседник агентства подчеркнул, что не уверен, получали ли ВСУ согласие на аренду у законных владельцев.

В частности, рассказал польский наемник, он одну ночь провел в Шагени возле польской границы, затем четыре ночи в Тернополе.

Также он вместе с группой жил в поселке Алексеево-Дружковка в Краматорском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее беженец из Часова Яра Валерий Дорош рассказал, что польские наемники занимались мародерством. По его словам, поляки «лазили, вскрывали дома».

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