В США рассказали о российском «хладнокровном убийце»

Модернизация российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 указывает на несостоятельность подхода США к отношениям с РФ. Об этом рассказал американский журнал National Interest, назвав запуск программы модернизации «умным ходом Москвы».

«Вашингтон серьезно ошибся, настроив против себя постсоветскую Россию. Нам говорили, что Россию можно запросто игнорировать и третировать. Эволюция могучего Ту-160М — это одно из свидетельств ложности таких представлений», — говорится в публикации.

Ту-160: грозный «Белый лебедь»

Ту-160М играет важнейшую роль в российской ядерной триаде, отмечается в статье. Российские бомбардировщики способны запускать самые разнообразные виды вооружений с огромных дистанций. Новая РЛС и обновленные средства противостояния помехам позволяют пилотам всегда владеть ситуацией и эффективно прорывать вражескую противовоздушную оборону.