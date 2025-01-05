В украинском городе инфраструктурные объекты получили повреждения

В украинском городе Сумы инфраструктурные объекты получили повреждения после взрывов. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Власти не приводят других подробностей.

5 января украинские СМИ трижды сообщали о взрывах в Сумах. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этот момент в городе действовала воздушная тревога.

В этот же день в подконтрольной украинским властям части Запорожской области были повреждены несколько объектов инфраструктуры.

Минувшей ночью взрывы произошли в Киеве. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявлял, что на левом берегу города работали средства противовоздушной обороны.

На Западе предупредили о последствиях конфронтации с Россией

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.