Конфронтационная политика Запада по отношению к России обернется против него самого. С таким предупреждением выступил американский военный аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в социальной сети Х.

«Запад выбрал путь, который на 100 процентов гарантированно приведет к возрождению России и восстановлению чувства национальной гордости. Ничто так не объединяет русских, как презрение к ним», — считает эксперт.

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Он добавил, что Запад по-прежнему стремится к расширению НАТО, для чего необходимо и дальше создавать образ «врага» альянса в лице России.