Главком ВСУ приказал усилить 155-ю бригаду из-за дезертирства

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье заявил, что распорядился усилить 155-ю бригаду «Анны Киевской». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава ВСУ Сырский распорядился усилить 155-ю бригаду
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«Отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады. Отдал все необходимые распоряжения», — написал он.

Сырский добавил, что Украина увеличивает количество бригад с усиленной беспилотной составляющей.

Известно, что 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ проходили обучение на территории Франции.

В свою очередь, издание Midi Libre сообщало, что на Украине начали расследование по статье «Дезертирство» после того, как сотни военнослужащих стали покидать свои позиции.

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Недавно американский военный, полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что российская армия «разрывает» подразделения ВСУ на части, темпы наступления на фронте ВС РФ высоки.

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