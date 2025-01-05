ВСУ ударили по прифронтовым городам в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по прифронтовым городам в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные атаковали гражданскую инфраструктуру с помощью беспилотников. Под удар попала Васильевская городская больница, еще один дрон был сбит над территорией районной электроподстанции.

Кроме того, атаке подверглась вышка сотовой связи в селе Днепровка. Как уточнил Тицкий, по ней ударили три беспилотника, один из них взорвался поблизости, а остальные были сбиты.